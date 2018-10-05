|05.10.18 11:12
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Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз наградил президента Туркменистана
Руководители Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU) вручили президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову сертификат ABU, награды и памятный знак за выдающийся вклад в развитие средств массовой информации в регионе.
Церемония награждения состоялась в президентском дворце при участии руководителей Меджлиса (парламента), правительства и силовых ведомств.
Туркменский лидер на церемонии награждения отметил, что эти награды являются очередным свидетельством международного признания усилий Туркменистана в области развития телерадиовещания и символом доверия к Туркменскому государству.
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