Президент Туркменистана принял руководителей Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального секретаря Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU) Джавада Моттаги, президента ABU, гендиректора Индийского государственного телеканала Доордаршан Суприю Саху и вице-президента ABU, президента Японской вещательной корпорации (NHK) Риоичи Уэда.

В ходе беседы стороны обсудили повестку дня 55-го заседания Генассамблеи ABU, призванного способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в сфере масс-медиа.

Как отметил туркменский лидер, Туркменистан, расположенный в сердце Великого Шелкового пути, выступает инициатором возрождения этого маршрута, который соединял государства и народы не только торговыми, но и гуманитарно-культурными связями. Ныне эти сложившиеся веками традиции обретают новую жизнь, что также открывает возможности для расширения взаимодействия с ABU.

В завершение встречи руководители ABU высказали президенту Гурбангулы Бердымухамедову признательность за содействие в проведении форума.

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