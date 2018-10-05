В столице Туркменистана состоялось 55-е заседание Генассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза

В Ашхабаде состоялось 55-е заседание Генеральной ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU). На церемонии открытия генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза Джавад Моттаги выразил признательность президенту Гурбангулы Бердымухамедову за содействие в организации очередного заседания Генассамблеи ABU и гостеприимство, оказанное на туркменской земле.

Гость подчеркнул, что нынешняя встреча, впервые проходящая в Ашхабаде, призвана содействовать наращиванию партнерства ABU с Туркменистаном, дальнейшему развитию телерадиовещания в регионе.

В ходе форума были подведены итоги проделанной работы, определены перспективные задачи на предстоящий период, рассмотрены актуальные направления развития сотрудничества в области международного вещания, в том числе в сфере обмена опытом в сфере организации прямого вещания.

По завершении работы состоялась церемония вручения специальных наград Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза лицам, особо отличившимся в сфере создания теле-, радиопередач и оборудования.

На полях генассамблеи также состоялись встречи руководства и ряда членов ABU с представителями туркменских телерадиоканалов в целях обсуждения приоритетных направлений сотрудничества.

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