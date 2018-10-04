На туркменском побережье Каспия открылся Школьный культурно-спортивный фестиваль прикаспийских государств

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась торжественная церемония открытия Школьного культурно-спортивного фестиваля прикаспийских государств.

В нем принимают участие школьные команды из Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и России. Более двухсот участников разместились в комфортабельном детском культурно-оздоровительном центре «Daýanç» («Опора»).

Фестиваль будет проходить в течение недели на туркменском побережье Каспия. В его программу включены соревнования по шести видам спорта – борьбе на поясах, мини-футболу, волейболу, баскетболу 3х3, настольному теннису и шахматам.

Кроме того, участники фестиваля смогут продемонстрировать свои творческие способности в рамках художественного фестиваля.

Для гостей также подготовлена культурная программа по ознакомлению с историей Туркменистана и его достопримечательностями.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов адресовал приветственное обращение участникам культурно-спортивного форума. Глава государства выразил уверенность, что фестиваль, упрочив отношения дружбы, братства и гуманизма между народами, будет способствовать популяризации национальной культуры и навсегда останется в памяти участников как прекрасный праздник, наполненный радостью.

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