На туркменском побережье Каспия открылась транспортно-логистическая конференция

В туркменской национальной туристической зоне «Аваза» начала работу международная конференция «Heavy Caspian: Turkmenistan». Транспортно-логистический форум организован одним из мировых лидеров в сфере тяжеловесных и негабаритных грузоперевозок – компанией Heavy World совместно с Союзом промышленников и предпринимателей страны и Туркменской логистической ассоциацией (TLA).

Генеральным спонсором форума выступила еще одна туркменская транспортно-экспедиторская компания – «Yuk Ulag Merkezi» («Центр грузового транспорта»).

В работе транспортного форума принимают участие более 100 делегатов из Туркменистана, России, Австрии, Бельгии, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Ирана, Эстонии, Саудовской Аравии и других стран.

Цель конференции – обсуждение вопросов развития сотрудничества в области авиационных, железнодорожных, морских, автомобильных и мультимодальных грузовых перевозок.

В рамках форума участники посетили международный морской порт Туркменбаши, чтобы на месте ознакомиться с техническим оснащением, организацией погрузо-разгрузочных работ, складских операций, транспортно-экспедиторскими услугами.

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