В столице Туркменистана открылся международный книжный форум

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие XII международной выставки-ярмарки печатной продукции и научной конференции «Книга – путь к сотрудничеству и прогрессу». Книжный форум организован Туркменской государственной издательской службой и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

В международной выставке-ярмарке принимают участие около 150 представителей печатной индустрии, деловых и литературных кругов из 22 стран мира. Участники книжного форума представляют около 100 издательских домов и полиграфических предприятий из России, США, Белоруссии, Украины, Великобритании, Польши, Ирана, Казахстана, Узбекистана и других стран.

В составе делегаций – известные писатели, переводчики, художники и журналисты, а также представители крупных научно-образовательных учреждений полиграфии.

На выставке представлены художественная литература, научные труды, учебники, словари, исторические книги, детские издания и т.д.

Самую большую книжную экспозицию представил Туркменистан. В этой сфере, помимо государственных издательских предприятий, работают около 50 частных туркменских компаний. Центральное место в туркменской экспозиции занимают книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Большое внимание посетители выставки уделяют книжной экспозиции России. В книжном форуме принимают участие около 40 российских издательских предприятий, главным образом из регионов. По окончании выставки 3,5 тысячи книг, привезенных в Ашхабад российскими издательствами, будут подарены Туркменской государственной издательской службе.

Во второй половине дня в рамках международной выставки-ярмарки состоялась научная конференция «Книга – путь к сотрудничеству и прогрессу». Участники конференции обсудили пути развития издательского дела и вопросы расширения международного сотрудничества в этой области.

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