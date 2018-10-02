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02.10.18 09:41

Состоялась торжественная церемония вручения паспортов новым гражданам Туркменистана

В конференц-зале Государственной миграционной службы состоялась торжественная церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана.

Паспорта были вручены 735 лицам без гражданства, принятым в туркменское подданство в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова, подписанным накануне Дня независимости страны.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств страны, международных организаций, почетные старейшины, курсанты военных вузов и СМИ.

За последние годы Туркменистан стал второй родиной для многих людей, в силу определенных причин и обстоятельств вынужденных покинуть родные места. С 2011 по 2017 годы согласно указам президента в гражданство Туркменистана были приняты 8 тысяч 145 человек.

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