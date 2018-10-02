Состоялась торжественная церемония вручения паспортов новым гражданам Туркменистана В конференц-зале Государственной миграционной службы состоялась торжественная церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана. Паспорта были вручены 735 лицам без гражданства, принятым в туркменское подданство в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова, подписанным накануне Дня независимости страны. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств страны, международных организаций, почетные старейшины, курсанты военных вузов и СМИ. За последние годы Туркменистан стал второй родиной для многих людей, в силу определенных причин и обстоятельств вынужденных покинуть родные места. С 2011 по 2017 годы согласно указам президента в гражданство Туркменистана были приняты 8 тысяч 145 человек. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



