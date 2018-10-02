Президент Туркменистана принял участие в бизнес-форуме «Туркменистан – США»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял участие в бизнес-форуме «Туркменистан – США». Глава государства выступил перед представителями американского бизнеса, рассказав им об инвестиционном потенциале Туркменистана.

Туркменский лидер отметил, что наличие богатых природных ресурсов, благоприятное географическое положение, а также проводимая внешнеэкономическая политика «открытых дверей» обуславливают наличие хороших перспектив для выгодного вложения капиталов в Туркменистане.

По словам Бердымухамедова, в Туркменистане созданы оптимальные и гармоничные условия для расширения международного экономического партнерства в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, транспорте и связи, агропромышленном комплексе, текстильной промышленности и сфере высоких технологий.

«Государство обеспечивает инвесторам существенную поддержку в виде предоставляемых налоговых, таможенных, визовых, страховых и других льгот. Как результат – поступательно растёт доля инвестиций в производстве валового национального продукта, увеличивается количество инвестиционных проектов и совместных предприятий, растут объёмы внешнеторгового оборота», – сказал туркменский лидер.

Он подчеркнул, что динамика туркменской экономики, несмотря на негативные тенденции в международной конъюнктуре, стабильно показывает положительную направленность: в целом рост ВВП в текущем году ожидается на уровне 6,2 процента.

Глава государства пригласил американских партнеров принять участие в проектах по созданию межрегиональных транспортно-транзитных коридоров по линиям Восток – Запад и Юг – Север с выходом на азиатские, европейские и ближневосточные рынки.

Туркменский лидер особое внимание уделил вопросам активного развития системы морских перевозок с использованием международного морского порта Туркменбаши на Каспийском побережье.

«Использование логистических возможностей этого морского хаба может стать привлекательным для американских деловых кругов», – сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов, предложив американским партнёрам внимательно присмотреться к данному направлению сотрудничества.

Глава государства призвал бизнес США принять участие в строительстве газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, поддержанный международными партнёрами и крупными финансовыми институтами.

Также приоритетными направлениями партнерства с американским бизнес-сообществом были названы торгово-инвестиционная деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, поставки самолетов и вертолетов и техники для национального агропрома и водного хозяйства.

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