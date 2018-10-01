Президент Туркменистана встретился с главой компании Oxbow group

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с председателем правления компании Oxbow group Уильямом Кохом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия между Туркменистаном и Oxbow group в базовых секторах туркменской национальной экономики. В частности, стороны обсудили перспективы партнерства в топливно-энергетической сфере и в области подготовки высококвалифицированных специалистов.

«Oxbow group, являющаяся одним из лидеров в сфере переработки природных ресурсов, готова предоставить Туркменистану широкий спектр услуг», – заявил американский бизнесмен. Он подчеркнул заинтересованность компании в продолжении закупок производимых в Туркменистане нефтяного кокса и карбамидной продукции, а также серы.

© TURKMENISTAN.RU, 2018