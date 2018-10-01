Президент Туркменистана принял исполнительного директора Делового совета «Туркменистан – США»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял исполнительного директора Делового совета «Туркменистан – США» Эрика Стюарта.

В ходе встречи глава государства и его гость обменялись мнениями о перспективах двусторонних контактов. В числе приоритетных направлений диалога были названы торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, транспорт, коммуникации, сельское хозяйство и другие.

Особой темой беседы стала деятельность Делового совета «Туркменистан – США» и его роль в укреплении межгосударственных отношений. Было подчеркнуто, что участников предстоящего заседания совета на треть больше, чем планировалось. Во встрече примут участие представители компаний из США, Великобритании и Канады, включая крупные банки.

Как отмечалось, регулярные бизнес-встречи, форумы и выставки, организуемые Деловым советом «Туркменистан – США», способствуют установлению взаимовыгодных контактов между государственными и частными структурами.

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