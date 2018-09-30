Президент Туркменистана выступил на 73-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, выступил на 73-й сессии Генассамблеи ООН. Глава государства рассказал о видении Ашхабадом ключевых проблем современности и путей их решения.

В частности, туркменский лидер становился на проблеме урегулирования ситуации в Афганистане, разработке специальной программы ООН для Аральского моря, развитии сотрудничества на Каспии, водно-энергетических проблемах Центральной Азии и реализации в Туркменистане Целей устойчивого развития.

Президент Туркменистана отметил, что нынешняя сессия Генеральной ассамблеи проходит на фоне непростых тенденций в международной политике.

Он подчеркнул, что несмотря на усилия мирового сообщества, в первую очередь, в лице ООН, ситуация в ряде регионов земного шара продолжает оставаться сложной, наблюдается расширение конфликтогенных зон и одновременно снижение общего уровня доверия и взаимопонимания во взглядах на пути и перспективы глобального развития.

«В этих условиях вопрос обеспечения всеобщей, прочной и долгосрочной безопасности встаёт перед нами со всей очевидностью и остротой, накладывая на каждое государство ответственность за судьбы мира», – сказал президент Туркменистана.

Главную и решающую роль в сохранении основ международного порядка на принципах взаимоуважения, равноправия, мирного, политического диалога, по убеждению туркменского лидера, призвана сыграть ООН, и правомерность этой миссии не может быть подвергнута сомнению. «ООН – это единственная универсальная международная организация, призванная обеспечивать многостороннее взаимодействие во имя упрочения международной безопасности и устойчивого развития», – отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи призвана содействовать преодолению кризиса доверия и укрепить взаимопонимание государств-членов. В этой связи президент Туркменистана выдвинул инициативу о проведении 2019 года под знаком мира и доверия.

«Наша инициатива предполагает выработку конкретных мер, направленных на снижение напряжённости, мирное, политико-дипломатическое разрешение споров и противоречий, принятие на этот счёт ответственных и взвешенных решений», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

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