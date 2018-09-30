|30.09.18 08:29
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Президент Туркменистана провел переговоры с Генеральным секретарем ООН
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ООН, отметив активную позицию Туркменистана в решении ключевых проблем современности.
Особе внимание стороны уделили вопросам участия нейтрального Туркменистана в урегулировании ситуации в Афганистане, вклада Ашхабада в социально-экономическое возрождение соседней страны и стремления урегулировать афганскую проблему мирными, политико-дипломатическими средствами.
Также стороны обсудили проблему спасения Аральского моря и оздоровления экологической обстановки в зоне Приаралья.
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