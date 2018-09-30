Президент Туркменистана провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ООН, отметив активную позицию Туркменистана в решении ключевых проблем современности. Особе внимание стороны уделили вопросам участия нейтрального Туркменистана в урегулировании ситуации в Афганистане, вклада Ашхабада в социально-экономическое возрождение соседней страны и стремления урегулировать афганскую проблему мирными, политико-дипломатическими средствами. Также стороны обсудили проблему спасения Аральского моря и оздоровления экологической обстановки в зоне Приаралья. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



