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30.09.18 08:29

Президент Туркменистана провел переговоры с Генеральным секретарем ООН

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ООН, отметив активную позицию Туркменистана в  решении ключевых проблем современности.

Особе внимание стороны уделили вопросам участия нейтрального Туркменистана в урегулировании ситуации в Афганистане, вклада Ашхабада в социально-экономическое возрождение соседней страны и стремления урегулировать афганскую проблему мирными, политико-дипломатическими средствами.

Также стороны обсудили проблему спасения Аральского моря и оздоровления экологической обстановки в зоне Приаралья.

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