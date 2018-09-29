Президент Туркменистана стал почетным зрителем праздничных скачек

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе состоялись скачки, посвященные 27-й годовщине независимости Туркменистана. По традиции почетным зрителем праздничного мероприятия стал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Приветствуя дипломатов иностранных государств, глава государства выразил им признательность за участие в праздничных и других мероприятиях, проводимых в Туркменистане. Он подчеркнул, что политика «открытых дверей», проводимая Туркменистаном, нацелена на сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, в том числе в рамках международных организаций и региональных структур.

В ходе праздничных скачек состоялось семь заездов, по 12 скакунов в каждом. В финальном заезде соревнований борьба шла за главный приз, объявленный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, в честь 27-й годовщины независимости страны. Победителем стал конь Гуйчли (Сильный) Ахалтекинского конного комплекса, который прошел дистанцию в 2400 метров за 2 минуты 52,1 секунды.

Победителям скачек были вручены ценные подарки.

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