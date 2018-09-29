Президент Туркменистана отбыл в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства выступит на сессии и озвучит позицию Туркменистана по актуальным проблемам современности и путям их решения. Туркменский лидер также проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч, в том числе в формате Туркмено-американского делового совета, которому отводится важная роль в развитии сотрудничества между Туркменистаном и США. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



