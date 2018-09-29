|29.09.18 08:19
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Президент Туркменистана отбыл в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава государства выступит на сессии и озвучит позицию Туркменистана по актуальным проблемам современности и путям их решения.
Туркменский лидер также проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч, в том числе в формате Туркмено-американского делового совета, которому отводится важная роль в развитии сотрудничества между Туркменистаном и США.
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