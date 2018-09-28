Делегация Туркменистана приняла участие в дебатах по здравоохранению на сессии Генассамблеи ООН

Туркменская делегация приняла участие в совещаниях высокого уровня, посвященных ликвидации туберкулеза и профилактике неинфекционных заболеваний, которые прошли в рамках общих дебатов на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В выступлениях представителей туркменской делегации было отмечено, что Туркменистан в числе первых стран в мире принял новые, эффективные стратегии борьбы с туберкулезом. Было подчеркнуто, что основные нормативные акты и руководящие принципы мониторинга туберкулеза в Туркменистане регулярно обновляются при поддержке ВОЗ, что способствует достижению положительных результатов в этой области.

Также было сообщено, что проведенные недавно в Туркменистане опросы о борьбе с курением табака среди молодежи и взрослых показали, что распространенность курения среди молодого поколения составляет 0,1 процента, а среди взрослого населения – 3,4 процента.

На совещании было принято решение провести вторую европейскую конференция ВОЗ высокого уровня по проблемам неинфекционных заболеваний и охране психического здоровья 9-10 апреля 2019 года в Ашхабаде.

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