В столице Туркменистана в честь Дня независимости Туркменистана состоялись военный парад и праздничное шествие

В Ашхабаде в честь Дня независимости Туркменистана состоялись военный парад и праздничное шествие. В торжествах принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе парада перед праздничными трибунами прошли механизированные колонны различных родов войск, оснащенные современной техникой и оружием. В военном параде приняли участие вертолеты и самолеты военной авиации и силовых ведомств. Завершило военный парад прохождение образцового оркестра вооруженных сил Туркменистана.

Военный парад сменился праздничным шествием представителей общественных организаций, различных сфер жизни государства и общества, а также регионов Туркменистана. Перед трибунами с театрализованными представлениями на различные сюжеты истории туркменского народа выступили театральные и фольклорные коллективы.

Музыкальное представление в честь Дня Независимости состоялось вечером на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная»). В концерте приняли участие популярные туркменские артисты, фольклорные и танцевальные ансамбли. А по завершении концерта небо Ашхабада озарили разноцветные фейерверки.

Праздничные мероприятия, посвященные 27-й годовщине независимости Туркменистана, прошли во всех регионах страны.

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