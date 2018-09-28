|28.09.18 08:19
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Церемония возложения цветов к монументу Независимости состоялась в Ашхабаде
В Ашхабаде в честь Дня независимости Туркменистана состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу Независимости, в которой принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Глава государства возложил венок к памятной плите, установленной перед входом в мемориальный комплекс.
Венки и букеты цветов вслед за туркменским лидером возложили члены правительства, руководители Меджлиса (парламента), силовых ведомств, туркменские дипломаты, представители аккредитованного в Ашхабаде иностранного дипкорпуса, политических партий, общественных организаций и зарубежные гости праздника.
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