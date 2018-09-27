В столице Туркменистана построили новую мечеть

В Ашхабаде накануне Дня независимости Туркменистана состоялась церемония открытия новой мечети «Hezreti Omar». В торжестве приняли участие муфтий Туркменистана, имамы велаятов (области) и города Ашхабада, а также почетные старейшины страны, жители и гости туркменской столицы.

Молельный зал мечети рассчитан на одновременное участие в молебне трех тысяч человек. Верхний ярус предназначен для женщин. На церемонии муфтий Туркменистана передал имаму Ашхабада экземпляр Корана, который был подарен президенту Гурбангулы Бердымухамедову во время паломничества в Мекку.

После завершения ритуальной трапезы от имени главы государства участникам торжественного мероприятия были подарены Коран и книга о Рамазане. Затем в мечети была прочитана полуденная молитва.

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