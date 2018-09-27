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27.09.18 08:26

Президент Туркменистана встретился с главой компании «Rönesans Holding»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака. Турецкий бизнесмен проинформировал главу государства о ходе строительства в Ахалском велаяте (области) завода по производству бензина из природного газа.

Как сообщалось, данный объект сооружается в соответствии с утвержденным графиком и будет сдан в эксплуатацию в намеченный срок. Говоря о важности возводимого газоперерабатывающего комплекса, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что успешная реализация этого проекта станет еще одним важным шагом в наращивании мощностей туркменской нефтегазовой промышленности.

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