|27.09.18 08:26
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Президент Туркменистана встретился с главой компании «Rönesans Holding»
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака. Турецкий бизнесмен проинформировал главу государства о ходе строительства в Ахалском велаяте (области) завода по производству бензина из природного газа.
Как сообщалось, данный объект сооружается в соответствии с утвержденным графиком и будет сдан в эксплуатацию в намеченный срок. Говоря о важности возводимого газоперерабатывающего комплекса, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что успешная реализация этого проекта станет еще одним важным шагом в наращивании мощностей туркменской нефтегазовой промышленности.
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