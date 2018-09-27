Президент Туркменистана встретился с главой компании «Rönesans Holding» Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака. Турецкий бизнесмен проинформировал главу государства о ходе строительства в Ахалском велаяте (области) завода по производству бензина из природного газа. Как сообщалось, данный объект сооружается в соответствии с утвержденным графиком и будет сдан в эксплуатацию в намеченный срок. Говоря о важности возводимого газоперерабатывающего комплекса, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что успешная реализация этого проекта станет еще одним важным шагом в наращивании мощностей туркменской нефтегазовой промышленности. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



