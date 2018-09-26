В Туркменистане аккредитован посол Финляндии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики Марьи Лиивала.

В ходе встречи полпред была ознакомлена с основными аспектами государственной политики туркменского государства, важное место в которой отводится расширению связей со всеми заинтересованными странами и международными организациями.

Особое внимание было уделено реализации масштабных социально-экономических программ и инвестиционных проектов.

Важной темой беседы стала деятельность Меджлиса по совершенствованию национальной законодательной базы страны, в свете проведения правовой реформы. В этой связи было отмечено значение состоявшегося в столице первого заседания Халк Маслахаты (Народного Совета).

В ходе обсуждения перспектив дальнейшего развития туркмено-финского партнерства в числе приоритетных были названы торгово-экономическая и гуманитарно-культурная сферы.

© TURKMENISTAN.RU, 2018