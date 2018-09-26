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26.09.18 09:30

Народный Совет Туркменистана принял постановление по ценам на электроэнергию, газ, воду и соль

Президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «Об упорядочении обеспечения населения Туркменистана электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью».

Документ постановляет  одобрить предложения участников заседания Халк Маслахаты Туркменистана по дальнейшему совершенствованию системы предоставления социальных льгот, и с 1 января 2019 года обеспечивать население страны электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по льготным ценам.

Документ предписывает правительству страны подготовить и представить на рассмотрение президента Туркменистана нормативно-правовые акты по вышеназванным вопросам.

Как отмечается в постановлении, эти меры принимаются в целях достижения устойчивого и системного развития государства,  рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
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