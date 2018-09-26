На первом заседании Народного Совета обсуждены приоритеты развития Туркменистана

В преддверии 27-й годовщины независимости страны в Ашхабаде под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось первое заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана. На повестку дня общенационального форума были вынесены вопросы дальнейшего развития туркменского государства и общества. На заседании с программной речью выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства в своем выступлении особое внимание уделил анализу состояния экономики Туркменистана, а также комплексу мер, принятие которых позволит обеспечить дальнейшее развитие нефтегазового комплекса, инвестиционной сферы, сельского хозяйства и других отраслей.

Выступившие на заседании отметили актуальность затронутых главой государства задач социально-экономического развития Туркменистана и поддержали предложенные президентом меры оздоровления экономики.

В выступлениях участников форума получили поддержку выводы главы государства о необходимости глубокой модернизации сельскохозяйственной отрасли, рационального использования земельно-водных ресурсов, внедрения научно обоснованного севооборота, передовых технологий и инноваций в свете перехода к рыночной экономике.

Подводя итоги обсуждения, президент Туркменистана поблагодарил всех, кто выступил по вопросам повестки дня, и подчеркнул, что подготовленные и принятые на их основе документы полностью отвечают целям развития государства и общества на долгосрочную перспективу.

По итогам обсуждения президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты подписал постановления «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли», «Об упорядочении обеспечения населения Туркменистана электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью», а также об упорядочении оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Президент также сообщил, что подписал соответствующие документы о награждении в канун празднования Дня независимости Туркменистана отличившихся в труде граждан государственными наградами и о присвоении им почетных званий. Вручение наград поручено председателю Меджлиса (парламента) Туркменистана, а также заместители председателя Кабинета министров.

Как отметил далее президент Гурбангулы Бердымухамедов, очередное заседание Халк Маслахаты, на котором также будут рассмотрены приоритетные вопросы государственной и общественной жизни, состоится в следующем году. Предложив созвать его 25 сентября 2019 года и провести общенациональный форум в Ашхабаде, глава государства подписал соответствующее постановление.

Затем глава государства выступил перед участниками форума с заключительной речью, подчеркнув, что реализация решений нынешнего заседания Народного Совета позволит вывести Туркменистан в ряд развитых государств мира с эффективной экономикой, основанной на инновационных нормах, и высоким уровнем жизни населения.

Подведя итоги общенационального форума, туркменский лидер поздравил участников с Днем независимости Туркменистана и объявил заседание Халк Маслахаты закрытым.

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