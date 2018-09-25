Президенту Туркменистана вручена боевая награда деда

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во Дворце Рухыет принял посла Российской Федерации в Туркменистане Александра Блохина. В ходе встречи состоялась торжественная церемония вручения главе государства медали «За отвагу», которой был удостоен его дед Бердымухамед Аннаев.

Указ о награждении Бердымухамеда Аннаева медалью «За отвагу» за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, президент РФ Владимир Путин подписал в июне этого года.

На приеме российский полпред зачитал данный указ и вручил главе государства медаль, а также передал собранные в виде книге подлинные документы из военных архивов России, касающиеся службы Бердымухамеда Аннаева.

Глава государства выразил признательность от имени туркменского народа и от себя лично президенту России, отметив, что высокая государственная награда, присвоенная Бердымухамеду Аннаеву, символизирует почитание воинов, сражавшихся во Второй мировой войне.

Глава государства передал медаль своего деда в музей Министерства обороны Туркменистана, носящей имя Бердымухамеда Аннаева.

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