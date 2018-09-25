В Туркменистане в честь Дня независимости проведена акция помилования

В Туркменистане в честь 27-й годовщины независимости страны проведена акция помилования осужденных лиц. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на расширенном заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, 1722 человека освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Глава государства, подписывая документ, поручил руководителями правоохранительных ведомств принять все меры, чтобы помилованные в ближайшее время были освобождены из мест заключения и вернулись в свои дома.

Туркменский лидер также дал указание хякимам (главам администраций) велаятов (областей), этрапов (районов) и другим руководителям обеспечить трудоустройство помилованных граждан.

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