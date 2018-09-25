Накануне Дня независимости в гражданство Туркменистана приняты более 700 лиц без гражданства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства подписал указ о принятии в туркменское гражданство в честь 27-й годовщины Туркменистана.

В соответствии с документом, на основании соответствующих обращений в подданство страны приняты 735 человек, постоянно проживающих на территории Туркменистана и не имеющих гражданства.

Подписывая указ, глава государства отметил, что сегодня свыше 700 человек, по тем или иным причинам утративших гражданство, обретают помощь и поддержку Туркменистана, в соответствии с конституцией страны и различными конвенциями ООН о беженцах и правах человека.

Туркменский лидер поручил главам правоохранительных ведомств обеспечить выдачу новым гражданам паспортов Туркменистана в течение одного месяца. Также глава государства поручил руководителям местных администраций организовать торжественное вручение паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана, и в случае необходимости посодействовать их трудоустройству и обеспечению жильем.

На заседании правительства было отмечено, что в период 2011-2017 годов в гражданство Туркменистана были приняты 8 тысяч 145 человек.

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