На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 79 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 79 сделок на 185 миллионов 275 тысяч долларов США. Так, предприниматели из США, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Афганистана и Латвии закупили автобензин, прокаленный нефтяной кокс, дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана приобрели автобензин Сейдинского НПЗ, а коммерсанты из России – полипропилен, выработанный в Киянлы. Помимо этого, предпринимателям из России, ОАЭ, Турции, Армении, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло и пряжа хлопчатобумажная. За манатные средства бизнесмены из РФ, Китая, Великобритании и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 5 миллионов 591 тысячи манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 13.08.2018 БЕРЕЧЬ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА НА КАСПИИ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на V саммите глав прикаспийских государств



