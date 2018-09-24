|24.09.18 08:21
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 79 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 79 сделок на 185 миллионов 275 тысяч долларов США.
Так, предприниматели из США, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Афганистана и Латвии закупили автобензин, прокаленный нефтяной кокс, дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.
Бизнесмены из Афганистана приобрели автобензин Сейдинского НПЗ, а коммерсанты из России – полипропилен, выработанный в Киянлы.
Помимо этого, предпринимателям из России, ОАЭ, Турции, Армении, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло и пряжа хлопчатобумажная.
За манатные средства бизнесмены из РФ, Китая, Великобритании и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 5 миллионов 591 тысячи манатов.
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