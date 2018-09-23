В МИД Туркменистана обсудили туркмено-японское экономическое сотрудничество

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Министерства экономики, торговли и промышленности Японии во главе с начальником отдела по международным проектам Такаси Йошиокой.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в области реализации инвестиционных проектов в Туркменистане.

Особое внимание стороны уделили деятельности японских компаний на туркменском рынке в сфере экономики, транспорта и нефтехимии.

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