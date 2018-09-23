|23.09.18 08:42
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В МИД Туркменистана обсудили туркмено-японское экономическое сотрудничество
В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Министерства экономики, торговли и промышленности Японии во главе с начальником отдела по международным проектам Такаси Йошиокой.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в области реализации инвестиционных проектов в Туркменистане.
Особое внимание стороны уделили деятельности японских компаний на туркменском рынке в сфере экономики, транспорта и нефтехимии.
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