В Ашхабаде состоялись презентации двух новых книг президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Во Дворце мукамов и в Центре общественных организаций прошла презентация второго тома книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», а в Туркменском государственном институте экономики и управления была представлена книга «На пути достижения в Туркменистане Целей устойчивого развития».

В презентациях приняли участие члены правительства, представители науки, политических партий, общественных организаций, СМИ, деятели культуры и студенческая молодежь.

Второй том книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» состоит из двух частей: «От Джейхуна до Хазара» и «Маршруты с юга на север». Каждая из этих частей включает по три главы, описывающие конкретные участки Великого Шелкового пути на территории Туркменистана. По сути, это обзор городов-крепостей и памятников на туркменской земле, представляющий географию средневековых караванных маршрутов, на протяжении тысячелетий связывавших большие и малые города и селения. Особое место в новом труде президента отводится размышлениям о вкладе туркменского народа в развитие мировой культуры.

Вторая книга президента Гурбангулы Бердымухамедова «На пути достижения в Туркменистане Целей устойчивого развития» представляет собой аналитический обзор развития страны в свете достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Эти цели были приняты в сентябре 2015 года всеми странами – членами ООН в качестве основной составляющей повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года.

В новой книге излагаются стратегические задачи внутренней и внешней политики государства, ее приоритетные направления и успехи, достигнутые в результате практической реализации международных инициатив Туркменистана.

Новая книга служит еще одним свидетельством того, что Туркменистан придает большое значение сотрудничеству с ООН, является активным участником процесса консолидации усилий по разработке согласованного подхода по решению таких актуальных вопросов, как укрепление мира и безопасности, достижение ЦУР в региональном и глобальном масштабах.

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