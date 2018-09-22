Накануне Дня независимости Туркменистана открыты новые объекты здравоохранения

В Каахкинском районе Ахалского велаята (области) Туркменистана состоялись открытия новых объектов медицинской сферы, приуроченные к празднованию 27-й годовщины независимости Туркменистана.

В торжествах приняли участие депутат Меджлиса (парламента) Туркменистана Сердар Бердымухамедов, представляющий в национальном парламенте интересы жителей Ахалского велаята (области), а также представители районной и областной администраций, руководители системы здравоохранения и общественных организаций.

Выступая на церемонии открытия, Сердар Бердымухамедов подчеркнул значение национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов и районных центров на период до 2020 года, на реализацию которой инвестируются значительные средства.

Сданный в поселке Душак Каахкинского района двухэтажный роддом оснащен современным оборудованием производства японских и европейских компаний. В числе новостроек также Дом здоровья в селе Гарахан Каахкинского района. Здесь созданы все условия для оказания пациентам квалифицированной лечебной и диагностической помощи, реабилитации после перенесённого заболевания. Современной медицинской техникой оснащены кабинеты семейных врачей, терапевтический, хирургический, стоматологический, иммунологии, акушерства, лечебно-восстановительной физкультуры.

В ходе открытия лучшим строителям были вручены ценные подарки, а новому роддому от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова была передана новая автомашина скорой помощи.

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