Пресс-служба МИД Туркменистана распространила официальное сообщение для СМИ, в котором говорится, что Министерство иностранных дел Туркменистана выразило таджикской стороне свое непонимание в связи с появившимся в средствах массовой информации заявлением Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Узбекистан господина Имоми Содик Ашурбойзода о том, что Душанбе намерен «отложить до лучших времен» идею строительства железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан.

Комментарии туркменской стороны по вышеназванному заявлению таджикского дипломата в официальном порядке доведены до МИД Таджикистана.

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