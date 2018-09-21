В столице Туркменистана накануне Дня независимости новоселы въехали в 144 квартиры

В Ашхабаде, в жилом массиве Мир-7/3, в преддверии Дня независимости сданы в эксплуатацию две жилые высотки – новоселья справлены в 144 квартирах. Церемония открытия новостроек при участии представителей столичной мэрии, общественных организаций, творческих коллективов и счастливых обладателей квартир вылилась в праздничное торжество.

Новоселы получили ключи от квартир улучшенной планировки. Площадь и расположение комнат, кухни, столовой, прихожей и подсобных помещений соответствуют требованиям комфорта и уюта. Качественная встроенная мебель современного дизайна изготовлена туркменскими производителями, а разнообразная бытовая техника новых моделей – от зарубежных партнеров.

Благоустроена и прилегающая к новостройкам территория, где имеются площадки для детских игр, занятий спортом, проведения культурно-массовых мероприятий и торжеств. В шаговой доступности – торговый рынок с магазинами.

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