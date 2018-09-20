|20.09.18 11:15
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Делегация Туркменистана приняла участие в IV Каспийском медиафоруме в Астрахани
В Астрахани проходит IV Каспийский медиафорум, в котором участвуют делегации из Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России, а также впервые – делегация Узбекистана.
В рамках медиафорума в высших учебных заведениях Астрахани прошли мастер-классы и семинары для молодых журналистов, в ходе которых были обсуждены тенденции развития информационного сотрудничества между прикаспийскими странами.
Делегация Туркменистана приняла участие в рабочем совещании членов «каспийской редакции» – неформального объединения представителей СМИ прикаспийских стран, созданного с целью укрепления информационного взаимодействие в регионе. Также туркменская делегация провела на медиафоруме презентацию чемпионата мира по тяжелой атлетике, который пройдет в Ашхабаде в ноябре текущего года.
Делегаты журналистского форума были ознакомлены с условиями, созданными для освещения первенства мира представителями зарубежных СМИ.
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