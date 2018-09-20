Выставка экономических достижений Туркменистана открылась в Ашхабаде

Накануне Дня независимости Туркменистана В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений страны. Главный смотр года призван продемонстрировать успехи национальной экономики.

На выставке представлены экспонаты, рассказывающие о развитии туркменской энергетики, промышленности, нефтегазовой сферы, строительства, транспортно-коммуникационной области, текстильного производства и других отраслей экономики Туркменистана.

Это высокотехнологичное оборудование, современные строительные и отделочные материалы, компьютерные и коммуникационные системы, достижения в области пищевой промышленности, экологии, науки, культуры, спорта и туризма. Выставка экономических достижений Туркменистана наглядно показывает, что сегодня туркменские компании не уступают известным зарубежным фирмам, на протяжении ряда лет работающим на туркменском рынке.

В этот же день в Туркменском государственном институте экономики и управления состоялась научно-практическая конференция «Основы социально-экономического развития Туркменистана», в которой приняли участие ведущие специалисты различных отраслей экономики, ученые, преподаватели вузов и студенты.

Выступившие отметили высокую эффективность проводимых в Туркменистане преобразований, а также масштабность задач экономического развития страны.

В ходе конференции были заслушаны и обсуждены доклады, в которых нашли отражение важные аспекты международных экономических связей, рыночных отношений, развития банковского дела, внедрения в производство инновационных технологий, социальной политики и т. д.

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