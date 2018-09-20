В преддверии Дня независимости Туркменистана в Ашхабаде состоялась XXI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ). В работе форума приняли участие представители туркменских диаспор из зарубежных государств, а также делегаты со всех регионов страны.

В ходе конференции был заслушан отчет о деятельности Гуманитарной ассоциации туркмен мира. В отчете было отмечено, что в 14 странах мира действуют 27 отделений ГАТМ, и в ее состав входят более трехсот коллективных и сотни индивидуальных членов, в том числе около 400 из иностранных государств.

На конференции было подчеркнуто, что важными направлениями работы ГАТМ являются консолидация соотечественников, популяризация в мире истории, культуры, традиций и обычаев туркменского народа. Особое внимание здесь было уделено роли ассоциации в развитии международного сотрудничества, в реализации миролюбивой политики и прогрессивных инициатив Туркменистана. В ходе конференции состоялись церемония награждения активистов ГАТМ почетными грамотами и праздничный концерт.

Приветственное обращение к участникам XXI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства отметил, что предкам туркмен по разным причинам приходилось покидать родные места, но туркмены никогда не забывали о своей исторической родине, считая, что Отечество – самое дорогое, что есть в жизни.

Туркменский лидер выразил уверенность, что проводимый в канун 27-й годовщины независимости форум будет иметь большое значение в деле консолидации туркмен мира, активизации партнерских связей в различных областях.

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