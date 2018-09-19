Президент Туркменистана наградил туркменских призеров и участников авторалли «Амуль – Хазар 2018»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии награждения туркменских спортсменов – призеров и участников международного авторалли «Амуль – Хазар 2018».

Выступая на церемонии, глава государства поздравил национальную сборную с достигнутыми результатами, ставшими большим успехом для всей страны. Обращаясь к спортсменам, президент отметил, что результаты и победы туркменских атлетов способствуют созданию положительного имиджа страны на международной спортивной арене, отражают успехи и достижения страны, верность избранного курса.

По словам туркменского лидера, для повышения конкурентоспособности туркменского спорта необходимо дальнейшее совершенствование подготовки спортсменов высокого класса, а также тренеров и других специалистов в данной области. Глава государства подчеркнул, что конечной целью этих преобразований является развитие человеческого капитала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

Выразив удовлетворение результатами авторалли «Амуль – Хазар 2018», президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что команда Туркменистана завоевала право принять участие в автогонках, которые пройдут в стране в следующем году с 5 по 12 мая. Затем глава государства подписал указ и постановление о награждении отличившихся спортсменов.

Согласно указу, члены двух туркменских экипажей, занявших по итогам ралли третью ступень пьедестала почета, награждены легковыми автомобилями. Постановлением главы государства группа сотрудников и спортсменов, принимавших активное участие в международном авторалли «Амуль – Хазар 2018», награждена памятными знаками.

Затем президент Туркменистана объявил о решении передать Центру автомобильного спорта МВД спортивный автомобиль под номером 100, на котором он участвовал в начальном этапе авторалли. Также глава государства передал в музей туркменского спорта специальную награду от «Africa Eco Race» и свою спортивную экипировку, в которой он выступал на начальном этапе ралли «Амуль – Хазар 2018».

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