Группа немецких медиков посетила Туркменистан

Группа немецких медиков-профессоров посетила Ашхабад с целью оказания содействия повышению квалификации туркменских медиков и изучению ими лучшей европейской врачебной практики.

Это сотрудничество между немецкими и туркменскими медиками осуществляется в рамках партнерства Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с немецкой организацией Senior Experten Service (Фонд немецкой экономики по международному сотрудничеству «Служба старших экспертов» – SES).

Основная задача этой организации, специализирующейся на оказании консультационных услуг по всему миру, – содействие социально-экономическому развитию стран путем реализации различных проектов с участием высококвалифицированных специалистов.

В этом году намечены визиты сорока немецких профессоров, половина из которых уже посетила Туркменистан и выполнила свою миссию. Это дает туркменским врачам замечательную возможность общения со своими коллегами, известными врачами и профессорами из Германии – признанного лидера европейской медицины.

Германские медики с удовлетворением отметили рост профессионализма туркменских коллег, их стремление к дальнейшему повышению врачебной квалификации.

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