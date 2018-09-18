Президент Туркменистана провел переговоры с руководителем компании Kawasaki Heavy Industries

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента компании Kawasaki Heavy Industries по энергетической системе и производственным разработкам Тацуя Ватанабэ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшей совместной работы с учетом программы промышленного развития Туркменистана. Японский бизнесмен проинформировал главу государства о ходе строительства в Ахалском велаяте (области) завода по производству бензина из природного газа.

Как было отмечено, строительство данного объекта ведется в соответствии с утвержденным графиком и будет сдан в эксплуатацию в намеченный срок. На встрече подчеркивалось, что благодаря высоким технологиям это предприятие станет одним из самых современных в своей области, а выпускаемая продукция будет соответствовать высоким мировым стандартам по качеству и экологической безопасности.

© TURKMENISTAN.RU, 2018