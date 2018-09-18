|18.09.18 09:32
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Президент Туркменистана встретился с руководством компаний Mitsubishi Corporation и Çalik Holding
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял исполнительного вице-президента компании Mitsubishi Corporation Хироши Сакума, президента, главного исполнительного директора компании Mitsubishi Heavy Industries Engineering Шигехиса Кобаяши и председателя правления группы компаний Çalik Holding Ахмета Чалыка.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития делового партнерства и реализации индустриальных проектов в различных отраслях промышленности Туркменистана.
Выразив стремление своих компаний расширять работу на туркменском рынке, бизнесмены представили на рассмотрение главы государства ряд предложений, подготовленных с учетом приоритетов развития экономики Туркменистана.
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