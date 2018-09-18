В Туркменистане состоялось открытие завода «Гарабогазкарбамид» по производству карбамида из природного газа

В городе Гарабогаз на туркменском побережье Каспийского моря состоялась торжественная церемония открытия завода «Гарабогазкарбамид» по производству карбамидных удобрений из природного газа. В церемонии принял участии президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Крупнейший в регионе инвестиционный проект осуществлен японо-турецким консорциумом компаний Mitsubishi Corporation и Gap Inşaat. С выходом на проектную мощность предприятие будет выпускать 1 миллион 155 тысяч тонн карбамидных удобрений, которые будут экспортироваться морским путем.

В этих целях в городе Гарабогаз реконструирована пристань и смонтирован трехкилометровый транспортный конвейер. В дальнейшем намечено довести производство карбамида до 2 миллионов тонн в год.

Выступая на церемонии открытия, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что стоимость контракта на строительство завода составляет более 1,5 миллиарда долларов США. Глава государства подчеркнул, что для достижения заявленных параметров производства карбамидных удобрений предприятие будет ежегодно перерабатывать 1 миллиард кубометров природного газа.

По словам туркменского лидера, завод, оснащенный датскими, итальянскими, голландскими и американскими технологиями, не имеет аналогов в регионе. Также президент Туркменистана сообщил, что в рамках проекта для работников завода построены 10 двухэтажных жилых домов повышенной комфортности, рассчитанных на 40 семей, а всего предприятие даст 1000 новых рабочих мест.

В ходе церемонии руководству предприятия были вручены сертификат о признании использования инновационных технологий от германского Института имени Юлиуса Куна, сертификат, признающий этот проект как один из самых эффективных и экологически устойчивых, от германского Института сельских земель, лесов, рыбоводства и органического земледелия имени Тьюнена, а также сертификат, удостоверяющий высокое качество продукции, от Международного научного центра удобрений (CIEC).

После этого президент Туркменистана в память об этом событии оставил запись в книге почетных гостей и вручил руководству предприятия ключи от новых служебных автомобилей. В заключение глава государства осмотрел морской причал, где продукция завода будет грузиться на корабли и отправляться на экспорт.

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