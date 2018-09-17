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17.09.18 08:39

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 54 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 54 сделки на 92 миллиона 743 тысячи долларов США.

Предприниматели из России, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ и Афганистана закупили дизельное топливо, полипропилен и топочный мазут, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсантам из России, Сербии, Турции, ОАЭ, Украины, Грузии, Армении, Узбекистана, Киргизии и Афганистана были реализованы хлопчатобумажная пряжа, портландцемент, корни и корневища солодки.

За манатные средства бизнесмены из Турции, Индии, Китая и ОАЭ приобрели пряжу хлопчатобумажную более чем на 3 миллиона 697 тысяч манатов.

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