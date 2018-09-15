Президент Туркменистана встретился с вице-президентом Международной автомобильной федерации

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял вице-президента Международной автомобильной федерации (FIA), руководителя автомобильного и туристического клуба ОАЭ, известного спортсмена-автогонщика Мохаммеда Бин Сулайема.

Гость выразил признательность главе государства за возможность посетить Туркменистан в дни проведения международного авторалли «Амуль – Хазар 2018». В ходе встречи стороны обсудили экологический аспект нынешних соревнований и концепцию снижения вредных выбросов во время раллийных гонок в целях охраны природы.

Наряду с этим, была отмечена гуманитарная составляющая ралли, знакомящая участников и гостей состязаний с историко-культурным наследием и природой Туркменистана. Туркменский лидер и его гость также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в области развития автоспорта.

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