|16.09.18 09:31
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В Туркменбаши состоялась церемония вручения президентской премии творческим работникам
В городе Туркменбаши, в преддверии Дня независимости Туркменистана, состоялась торжественная церемония награждения творческих работников и победителей конкурса «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»).
Участники церемонии во дворце «Рухыет» («Духовность») города Туркменбаши с большим вниманием заслушали обращение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное творческим работникам по случаю присвоения им почётных званий и присуждения премий.
Затем был зачитан соответствующий указ, и награжденные один за другим поднялись на сцену для получения награды. Это руководители творческих коллективов, поэты, прозаики, певцы и музыканты, представители изобразительного искусства и журналисты.
По завершении церемонии награждения состоялся праздничный концерт.
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