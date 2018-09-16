В Туркменбаши состоялась церемония вручения президентской премии творческим работникам В городе Туркменбаши, в преддверии Дня независимости Туркменистана, состоялась торжественная церемония награждения творческих работников и победителей конкурса «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»). Участники церемонии во дворце «Рухыет» («Духовность») города Туркменбаши с большим вниманием заслушали обращение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное творческим работникам по случаю присвоения им почётных званий и присуждения премий. Затем был зачитан соответствующий указ, и награжденные один за другим поднялись на сцену для получения награды. Это руководители творческих коллективов, поэты, прозаики, певцы и музыканты, представители изобразительного искусства и журналисты. По завершении церемонии награждения состоялся праздничный концерт. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 13.08.2018 БЕРЕЧЬ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА НА КАСПИИ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на V саммите глав прикаспийских государств



