Финишировал международный ралли-рейд «Амуль-Хазар 2018»

Грандиозный проект, инициированный президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым – международное авторалли «Амуль – Хазар 2018» – успешно завершен. В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась торжественная церемония встречи участников автопробега.

Автомарафон «Амуль – Хазар 2018», маршрут которого пролегал вдоль исторического Великого Шелкового пути, стал по своему масштабу и значению самой крупной внедорожной гонкой в Азии. Спортивное состязание объединило профессионалов и любителей одного из самых захватывающих видов спорта из Франции, Испании, России, Белоруссии, Саудовской Аравии, Чехии, Великобритании и других стран. От Туркменистана выступили 15 экипажей в разных категориях. По оценке специалистов, члены молодой туркменской команды показали хорошие результаты.

Начав свой путь на побережье Амударьи, в древнем городище Амуль, гонщики проехали более полутора тысячи километров через всю страну с востока на запад, преодолев сложнейшие спецучастки на просторах пустыни Каракумы. Завершающий, пятый этап ралли-рейда со спецучастком в 203 км финишировал на берегу Каспийского моря.

Вечером в парке фонтанов национальной туристической зоны «Аваза» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров авторалли. Спортсменов награждали президент Гурбангулы Бердымухамедов и генеральный директор ралли-марафона «Африка Эко Рейс» Жан-Луи Шлессер.

Победителям соревнования были вручены специальные призы – комплекты памятных монет «Амуль – Хазар 2018» и подарочные наборы национальной туркменской одежды.

В своих категориях победили экипаж испанца Хоана Рома, белорусская команда «МАЗа» Сергея Вязовича, казахстанский экипаж Кирилла Черненкова и французские экипажи Тьерри Питави и Ивана Пьерре.

Серебряными призерами гонки стали команды Мирослава Заплетала, Айрата Мардеева («КАМАЗ»), француза Херве Дирса, казахстанца Марата Абикаева и британца Гарри Ханта.

На третьей ступени пьедестала почета – два туркменских экипажа: Ходжагулы Аннамаммедов и Гайгысыза Акмырадова, а также команда Дмитрия Сотникова («КАМАЗ»), француза Жан-Клода Руфье и голландца Герта Жана ван дер Валка.

Принимая награды из рук туркменского президента, участники ралли выразили признательность за возможность приехать в Туркменистан и принять участие в авторалли. Затем Жан-Луи Шлессер поблагодарил главу Туркменистана за поддержку и участие в организации и проведении ралли, а также за прекрасные подарки победителям, которые станут добрым напоминанием о Туркменистане.

После этого состоялся праздничный концерт, а красочным эпилогом торжества стал большой фейерверк, озаривший небо над каспийским побережьем цветными россыпями огней.

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