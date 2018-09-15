На авторалли «Амуль – Хазар 2018» обострилось соперничество между экипажами грузовиков

Завершился четвертый, предпоследний этап ралли «Амуль – Хазар 2018», участники достигли последнего бивуака под названием «Sport Meýdançasy» («Спортивная площадка»).

Перед последним этапом в классе внедорожников все более или менее ясно. Здесь, создав большой отрыв от конкурентов, комфортно чувствует себя испанский экипаж – Нани Ром и Алекс Харо. Они опережают ближайших преследователей на 1 час 4 минуты, и если ничего серьезного (поломка) не случится, вероятнее всего, станут победителями соревнований.

А вот в классе грузовиков борьба разгорается. Дело в том, что экипаж белорусской команды «МАЗ-спортавто» Сергея Вязовича выиграл четвертый этап авторалли, и серьезно сократил отставание от лидера – экипажа российской команды «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева. Таким образом, в классе грузовиков все решится на пятом, финишном участке авторалли.

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