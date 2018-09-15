|15.09.18 08:28
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Для гражданской авиации Туркменистана будут куплены новые «Боинги»
Парк самолетов гражданской авиации Туркменистана пополнится новыми Боингами. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Постановление главы государства, разрешает службе «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии») заключить контракт с компанией Boeing (США) на закупку 3 самолетов марки Boeing-737 MAX 7. Согласно документу, новая авиатехника закупается в целях модернизации воздушного парка, повышения качества и культуры обслуживания пассажиров, обеспечения безопасности полетов.
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