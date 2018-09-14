Участники авторалли «Амуль-Хазар-2018» прибыли к озеру «Алтын асыр» в Каракумах

Участники авторалли «Амуль – Хазар 2018» преодолели третий этап гонок протяженностью 236 километров и прибыли к стоянке у озера «Алтын асыр» в самом центре Каракумов.

В третьем этапе гонки в классе автомашин (внедорожников) первыми к финишу уже традиционно пришли испанцы Нани Рома и Алекс Харо. Они возглавляют и промежуточный, и общий зачеты, с каждым отрезком пути отрываясь от соперников все дальше и дальше.

В классе грузовиков третий этап выиграл КАМАЗ Айрата Мардеева, и утвердился в роли лидера в общем зачете. На втором месте в этой категории белорусский экипаж Сергея Вязовича на МАЗе. На третьем месте еще один представитель команды «КАМАЗ-мастер» – экипаж Дмитрия Сотникова.

По завершении стоянки на озере в Каракума, участники ралли-рейда «Амуль – Хазар 2018» отправятся по четвертому участку гоночной трассы протяженностью 244 километра, к бивуаку «Sport meýdançasy» («Спортивная площадка»). Это последняя стоянка перед финишем в национальной туристической зоне «Аваза».

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