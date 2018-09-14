В Туркменистане аккредитован посол Таиланда

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Таиланд в Туркменистане Пантипы Иамсудха Екарохит.

В ходе встречи дипломат была проинформирована об основных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана, важным аспектом которой выступает развитие широкого международного сотрудничества. Тайский полпред была ознакомлена с реализуемыми в стране проектами в различных отраслях экономики и жизни общества. В частности, особое внимание было уделено мерам по развитию спорта, туризма, утверждению в обществе принципов здорового образа жизни. Также Пантипа Иамсудха Екарохит была ознакомлена со структурой и деятельностью Меджлиса.

Посол Таиланда подчеркнула заинтересованность своей страны в активизации взаимодействия с Туркменистаном, установлении контактов по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес. В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд была принята в МИД Туркменистана, где состоялся обмена мнениями по развитию межгосударственного сотрудничества.

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