Продолжается гонка в Каракумах «Амуль – Хазар 2018»

Суровый нрав Каракумов оказался не по силам ряду участников гонки «Амуль – Хазар 2018», и уже по итогам первого этапа соревнований около двадцати экипажей вынуждены были сойти с дистанции. Со стоянки «Mary», расположенной рядом с административно-территориальной границей Лебапского и Марыйского велаятов (областей) 55 машин отправились к месту старта второго этапа гонки протяженностью 228 километров. Вечером того же дня участники авторалли достигли второго бивуака, расположенного в Ахалском велаяте – «Garagum ýalkymy» («Сияние Каракумов»).

По признаниям самих гонщиков, первая часть пути далась им нелегко, вторая оказалась чуть менее сложной – пилоты привыкли к пескам Каракумов и достаточно уверенно добрались до бивуака «Сияние Каракумов». Лидерство в общем зачете продолжает удерживать испанский экипаж – Нани Рома и Алекс Харо. Победителями второго этапа стали британский пилот Гарри Хант и его штурман Воутер Росгаар, обогнавшие испанцев на финише. Этот успех позволил британскому экипажу выйти на общее второе место, оттеснив на третью позицию туркменский дуэт – Ходжагулы Аннамаммедова и Гайгысыза Акмырадова. Лидеров гонки в общем зачете отделяют друг от друга считанные минуты.

Из грузовиков первыми финишную черту этапа пересекли два российских КАМАЗа, управляемых Айратом Мардеевым и Дмитрием Сотниковым. Третье место здесь занимает белорусский экипаж МАЗа, пилотируемый Сергеем Вязовичем.

В десятку самых быстрых автомобилей в классе грузовиков вошел туркмено-белорусский экипаж МАЗа – Александр Василевский, Дмитрий Вихренко и Бегназар Нуръягдыев, поднявшиеся во время прохождения второго участка трассы «Амуль – Хазар» на 5 пунктов.

По приезду на бивуак уставших гостей ждали богатый дастархан, культурная программа и возможность ознакомиться с одной из самых популярных достопримечательностей нашей страны. На бивуаке организатора ралли Жана-Луи Шлессера поздравили с юбилеем. На туркменской земле легендарный гонщик отметил своё 70-летие.

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