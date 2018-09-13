Президент Туркменистана принял главу аппарата, управляющего делами президента Ирана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял главу аппарата и управляющего делами президента Исламской Республики Иран Махмуда Ваези.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и приоритеты двустороннего партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере. Глава государства и его гость особое внимание уделили перспективам расширения партнерства в топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной областях.

В этой связи стороны обменялись мнениями относительно работы транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран, призванной оптимизировать транспортные потоки на евразийском пространстве. Также президент Туркменистана и его гость обсудили вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества на Каспии.

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