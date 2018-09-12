В Туркменистане дан старт международному авторалли «Амуль-Хазар-2018»

В Лебапском велаяте (области) стартовало международное авторалли «Амуль-Хазар 2018». Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на спортивном автомобиле под номером 100 совершил 9-километровый квалификационный заезд – пролог, и тем самым дал старт авторалли.

По завершении заезда глава государства побеседовал с генеральным директором авторалли «Africa Eco Race», участвующим в организации автогонок «Амуль-Хазар 2018» Жаном-Луи Шлессером. Туркменский лидер пожелал всем командам счастливого пути и победы в соревнованиях.

«Спорт – это всегда хорошо, потому что он сближает народы и страны, это стабильность и мир во всем мире. Поэтому я считаю сегодняшнее состязание, на которое приехало много спортсменов из разных государств, большим праздником», – подчеркнул глава Туркменистана.

После этого стартовал первый этап соревнований, дистанция которого – 247 километров. Автомобили участников ралли, а это 83 экипажа, заняли свои места на старте первого скоростного участка и с равным интервалом отправились в путь.

На пути следования гоночных автомобилей разбито четыре бивуака: «Mary» в Марыйском велаяте, «Garagum ýalkymy» («Сияние Каракумов») в Ахалском велаяте, «Altyn Asyr türkmen köli» («Туркменское озеро Алтын асыр») в Дашогузском велаяте и «Sport meýdançasy» («Спортивная площадка») в Балканском велаяте.

Протяженность всей гоночной трассы составляет 1571 километр. Финиш запланирован в национальной туристической зоне «Аваза» 15 сентября.

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